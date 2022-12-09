"В Англии нет слабых мест": Дешам очертил рецепт выхода Франции в полуфинал ЧМ-2022
Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Мундиаля против "трех львов".
"В Англии нет слабых мест, хотя есть вещи, которые она делает хуже. Мы должны воспользоваться этим. Должны определить аспекты, в которых сможем им навредить.
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В переходных фазах англичане очень эффективны. Но голы забивают не скорость, к ней должно быть добавлено еще что-то. Скорости можно многое противопоставить. Также Англия хорошо работает на стандартах", – цитирует Дешама RMC Sport.
Напомним, поединок между Францией и Англией состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи в 21:00.
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