"В Англии нет слабых мест, хотя есть вещи, которые она делает хуже. Мы должны воспользоваться этим. Должны определить аспекты, в которых сможем им навредить.

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В переходных фазах англичане очень эффективны. Но голы забивают не скорость, к ней должно быть добавлено еще что-то. Скорости можно многое противопоставить. Также Англия хорошо работает на стандартах", – цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, поединок между Францией и Англией состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи в 21:00.

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