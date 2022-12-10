"Підтримаєте Францію у півфіналі ЧС-2022?": Макрон потролив прем'єр-міністра Великобританії перед історичною дуеллю
21:04 - Читать на русском
Президент Франції Еммануель Макрон впевнений у перемозі збірної Англії в 1/4 фіналу Мундіалю над Францією.
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"Дорогий Ріші Сунак, я з нетерпінням чекаю на сьогоднішній матч. Якщо Франція переможе (а вона переможе!), ви побажаєте нам удачі у півфіналі, правда?" – написав Макрон на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
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"Сподіваюсь, мені не доведеться цього робити. Але – домовились. Очікую, що ви підтримаєте Англію у наступному раунді", – відповів очільник британського уряду.
Нагадаємо, поєдинок між Англією і Францією відбудеться вже сьогодні, 10 грудня, о 21:00.
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