Президент Франції Еммануель Макрон впевнений у перемозі збірної Англії в 1/4 фіналу Мундіалю над Францією.

"Дорогий Ріші Сунак, я з нетерпінням чекаю на сьогоднішній матч. Якщо Франція переможе (а вона переможе!), ви побажаєте нам удачі у півфіналі, правда?" – написав Макрон на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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"Сподіваюсь, мені не доведеться цього робити. Але – домовились. Очікую, що ви підтримаєте Англію у наступному раунді", – відповів очільник британського уряду.

Нагадаємо, поєдинок між Англією і Францією відбудеться вже сьогодні, 10 грудня, о 21:00.

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Dear @RishiSunak, looking forward to the game tonight. If Les Bleus win (they will!), you’ll wish us luck in the semi-final… right? — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2022