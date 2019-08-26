"Подарок с небес", – Блавацкий остался доволен результатом матча с СК Днепр-1

Главный тренер Львова Богдан Блавацкий прокомментировал победу над СК Днепр-1 (3:2) в матче 5 тура УПЛ.

"Сегодня была интересная игра, которая держала в напряжении зрителей до последней минуты. Выигрывая 2:0, позволили хозяевам выровнять игру, пропустили два мяча. Почему так произошло, проанализируем. Практически в каждой игре мы делаем вынужденные замены.

Обилие голов и настоящий триллер в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Львов – 2:3

Сегодня Педро попросил замену в перерыве после того, как ему разбили голову, Ренан попросил, Пернамбуко также и Мартан хотел еще меняться. Очень трудно что-то планировать, когда такое количество игроков доигрывают матч с микротравмами. Я благодарен ребятам и тренерскому штабу за то, что берем здесь "золотые" шесть очков.

После трех поражений нам было очень важно взять хотя бы одно очко – мы были бы и им довольны. А три очка для нас – это подарок с неба. Поэтому, думаю, что сейчас мы оттолкнулись от дна, и будем серьезно готовиться к игре с Мариуполем", – цитирует Блавацкого официальный сайт СК Днепр-1.

Львов на последних минутах вырвал победу над СК Днепр-1