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"Подарок с небес", – Блавацкий остался доволен результатом матча с СК Днепр-1

26 августа 23:03 9 Читати українською
"Подарок с небес", – Блавацкий остался доволен результатом матча с СК Днепр-1
Богдан Блавацкий / ФК Львов

Главный тренер Львова Богдан Блавацкий прокомментировал победу над СК Днепр-1 (3:2) в матче 5 тура УПЛ.

57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Витор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Витор
57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
89’ Шина

"Сегодня была интересная игра, которая держала в напряжении зрителей до последней минуты. Выигрывая 2:0, позволили хозяевам выровнять игру, пропустили два мяча. Почему так произошло, проанализируем. Практически в каждой игре мы делаем вынужденные замены.

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Сегодня Педро попросил замену в перерыве после того, как ему разбили голову, Ренан попросил, Пернамбуко также и Мартан хотел еще меняться. Очень трудно что-то планировать, когда такое количество игроков доигрывают матч с микротравмами. Я благодарен ребятам и тренерскому штабу за то, что берем здесь "золотые" шесть очков.

После трех поражений нам было очень важно взять хотя бы одно очко – мы были бы и им довольны. А три очка для нас – это подарок с неба. Поэтому, думаю, что сейчас мы оттолкнулись от дна, и будем серьезно готовиться к игре с Мариуполем", – цитирует Блавацкого официальный сайт СК Днепр-1.

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Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Львов Богдан Блавацкий Богдан Блавацкий
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