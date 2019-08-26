"Подарунок з неба", – Блавацький залишився задоволений результатом матчу з СК Дніпро-1

Головний тренер Львова Богдан Блавацький прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (3:2) у матчі 5 туру УПЛ.

"Сьогодні була цікава гра, яка тримала у напруженні глядачів до останньої хвилини. Виграючи 2:0, дали можливість господарям вирівняти гру, пропустили два м’ячі. Чому так сталося, проаналізуємо. Практично у кожній грі ми робимо вимушені заміни.

Злива голів і справжній трилер у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Львів – 2:3

Сьогодні Педро попросив заміну в перерві після того, як йому розбили голову, Ренан попросив, Пернамбуко також, і Мартан хотів ще мінятися. Дуже важко щось планувати, коли така кількість гравців дограють матч з мікротравмами. Я вдячний хлопцям та тренерському штабу за те, що беремо тут "золоті" шість очок.

Після трьох поразок нам було дуже важливо взяти хоча б одне очко – ми були б і ним задоволені. А три очки для нас – це подарунок з неба. Тому, думаю, що зараз ми відштовхнулися від дна, і будемо серйозно готуватися до гри з Маріуполем", – цитує Блавацького офіційний сайт СК Дніпро-1.

Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1