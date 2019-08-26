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"Подарунок з неба", – Блавацький залишився задоволений результатом матчу з СК Дніпро-1

23:03 71 Читать на русском
"Подарунок з неба", – Блавацький залишився задоволений результатом матчу з СК Дніпро-1
Богдан Блавацький / ФК Львів

Головний тренер Львова Богдан Блавацький прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (3:2) у матчі 5 туру УПЛ.

57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Вітор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Вітор
57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
89’ Шина

"Сьогодні була цікава гра, яка тримала у напруженні глядачів до останньої хвилини. Виграючи 2:0, дали можливість господарям вирівняти гру, пропустили два м’ячі. Чому так сталося, проаналізуємо. Практично у кожній грі ми робимо вимушені заміни.

Злива голів і справжній трилер у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Львів – 2:3

Сьогодні Педро попросив заміну в перерві після того, як йому розбили голову, Ренан попросив, Пернамбуко також, і Мартан хотів ще мінятися. Дуже важко щось планувати, коли така кількість гравців дограють матч з мікротравмами. Я вдячний хлопцям та тренерському штабу за те, що беремо тут "золоті" шість очок.

Після трьох поразок нам було дуже важливо взяти хоча б одне очко – ми були б і ним задоволені. А три очки для нас – це подарунок з неба. Тому, думаю, що зараз ми відштовхнулися від дна, і будемо серйозно готуватися до гри з Маріуполем", – цитує Блавацького офіційний сайт СК Дніпро-1.

Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1

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Теги
Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Львів Богдан Блавацький Богдан Блавацький
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