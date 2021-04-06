Защитник Аталанты из Бергамо Робин Госенс в своей автобиографии "Мечты того стоят" вспомнил неприятный опыт общения с нападающим туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"После встречи с Ювентусом я попытался осуществить свою давнюю мечту и заполучить футболку Роналду. Я подошел к нему после финального свистка, предложил обменяться, но он не согласился. Он даже не взглянул в мою сторону. Просто ответил "Нет!".

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Я был поражен такой реакцией и сразу почувствовал стыд. Я развернулся и ушел, почувствовав себя действительно маленьким человеком. Вы знаете, тот момент, когда происходит что-то неприятное, и вы оглядываетесь вокруг в надежде, что никто этого не видел. Именно это я почувствовал тогда, пытаясь скрыть инцидент", – цитирует немца Corriere dello Sport.

Отметим, что Робин Госенс защищает цвета Аталанты с лета 2017 года. В сентябре 2020-го он дебютировал в сборной Германии и уже провел 5 матчей за Бундестим.

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