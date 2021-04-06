"Після зустрічі з Ювентусом я спробував реалізувати свою давню мрію і отримати футболку Роналду. Я підійшов до нього після фінального свистка, запропонував обмінятися, але він не погодився. Він навіть не глянув у мій бік. Просто відповів "Ні!".

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Я був вражений такою реакцією і відразу відчув сором. Я розвернувся і пішов, відчувши себе справді маленькою людиною. Ви знаєте, той момент, коли відбувається щось неприємне, і ви озираєтесь навколо з надією, що ніхто цього не бачив. Саме це я відчув тоді, намагаючись приховати інцидент", – цитує німця Corriere dello Sport.

Відзначимо, що Робін Госенс захищає кольори Аталанти з літа 2017 року. У вересні 2020-го він дебютував у збірній Німеччини та вже провів 5 матчів за Бундестім.

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