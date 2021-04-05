Напомним, в конце той встречи Криштиану Роналду, казалось, забил победный гол. Однако рефери не заметил, что Стефан Митрович выбил мяч уже из-за линии собственных ворот, поэтому не засчитал этот гол.

Капитанская повязка Роналду ушла с молотка – сумма далека от десятка миллионов евро

Португалец пришел в ярость и устроил истерику прямо на поле, выбросив капитанскую повязку. Впоследствии ее продали на аукционе. Все вырученные средства пойдут на помощь шестимесячному мальчику Гавриилу Джурджевичу из Крагуеваца. Ребенку диагностировали мышечную атрофию позвоночника, а 2,5 млн евро на лечение являются абсолютно неподъемными для семьи.

Не стал в стороне от борьбы и другой виновник инцидента. Стефан Митрович уже продал на аукционе свою футболку с того матча, а теперь отдает самое ценное. Экс-партнер Романа Яремчука в Генте продает бутсы, в которых "украл" чистый гол Роналду. Лот символично назвали "божьи футбольные бутсы" по аналогии с "рукой бога" Марадоны.

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