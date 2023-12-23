Главный тренер Челси Маурисио Почеттино заявил, что не намерен выпускать Кристофера Нкунку и Ромео Лавию только потому, что летом за них отдали серьезные деньги.

"После шести месяцев, как в случае с Нкунку или Лавией, нужно понять, что ты должен показать вовлеченность, тренироваться очень усердно каждый день. Они должны влиять на игру каждый раз, когда выходят на поле. Поймите – у нас здесь не благотворительность. Нам нужно играть в футбол и побеждать.

Иногда профессионалы испытывают разочарование, потому что хотят играть. Это тяжело понять. Окружение игрока тоже жалуется, потому что Нкунку не сыграл против Шеффилд Юнайтед. Это происходит не потому, что мы не верим в него или не верим в Лавию. Это потому, что есть много других игроков, которые готовы и работают шесть месяцев. И мы вынуждены влиять на игру с помощью футболистов, которые готовы лучше этих ребят.

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Мы сейчас не говорим ни об именах, ни о том, что один футболист станет лучше другого. Речь идет о сегодняшнем дне, о том, кто готов бороться сейчас и дать команде то, что мы ожидаем.

Возможно, я слишком много говорю, но это правда. Меня это раздражает. Окружение футболиста начинает говорить в прессе: "Он хочет играть, он разочарован". Правда? Я тоже разочарован, клуб разочарован. Он платит огромные деньги за то, чтобы футболисты играли, забивали. Когда футболист не забивает – ему все равно ежемесячно платят зарплату. Если вообще не играет – тоже заплатят. Страдает клуб и мы, тренеры", – приводит слова Почеттино Football London.

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