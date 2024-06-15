“Ириски” категорично отклонили первое предложение Манчестер Юнайтед за 21-летнего центрбека, утверждает The Telegraph.

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Манкунианцы предложили за Брантуэйта 35 млн фунтов + 8 млн бонусами. Впрочем, руководство Эвертона считает "смехотворной" такую сумму за одного из самых перспективных центрбеков АПЛ. Мерсисайдцы ориентируются на трансферы Магуайра, Гвардиола и Фофана, за которых на протяжении последних лет платили более 75 млн фунтов. МЮ вряд ли будет приближаться к такой планке, имея в своем списке защитников 3-4 альтернативы.

В прошлом сезоне Брантуэйт провел 41 матч и отметился 3 голами. Виталий Миколенко хвалил игровые достоинства одноклубника, назвав его "Роллс-Ройсом".

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