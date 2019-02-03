Почеттино сравнил Сона с Месси

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино выделил уровень игры корейского хавбека Хин Мин Сона, который делает разницу для лондонского клуба в последних матчах.

"Сон всегда очень тщательно работает, стремится к прогрессу и никогда не сдается. Каждый раз, когда он на поле, то выкладывается на все 100% – работает он с мячом или без него.

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У него как будто есть батарейки – он работает, работает, потом их заряд заканчивается и он просит об отдыхе. Этот парень – отличный пример для всех, и я очень доволен его игрой.

Его передвижения на поле можно сравнить с движением Месси. Дело не в расстоянии: можно пробежать 12 километров за матч, но не сделать ни одного ускорения, а можно двигаться меньше, но гораздо полезнее и активнее. Это именно то, что я имею в виду", – цитирует Почеттино издание Goal.

В текущем сезоне АПЛ Сон провел 19 матчей, в которых отметился 10-ю голами и 7-ю ассистами.

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