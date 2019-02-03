toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РОМА - МІЛАН

Почеттіно порівняв Сона з Мессі

16:03 100 Читать на русском
Почеттіно порівняв Сона з Мессі
Хин Мін Сон та Маурісіо Почеттіно / Фото ФК Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно виділив рівень гри корейського хавбека Хин Мін Сона, який робить різницю для лондонського клубу в останніх матчах.

"Сон завжди дуже ретельно працює, прагне до прогресу і ніколи не здається. Кожен раз, коли він на полі, то викладається на всі 100% – працює він з м'ячем або ж без нього.

Тоттенхем – Ньюкасл – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У нього ніби є батарейки – він працює, працює, потім їхній заряд закінчується і він просить про відпочинок. Цей хлопець – чудовий приклад для всіх, і я дуже задоволений його грою.

Його пересування на полі можна порівняти з рухом Мессі. Справа не в відстані: можна пробігти 12 кілометрів за матч, але не зробити жодного прискорення, а можна рухатися менше, але набагато корисніше і активніше. Це саме те, що я маю на увазі", – цитує Почеттіно видання Goal.

В поточному сезоні АПЛ Сон провів 19 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 7-ма асистами.

Лестер знову чемпіон, конспекти Венгера, Саррі продовжує сумну традицію Моурінью – як клуби АПЛ довіряють молоді

Теги
Англія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Хин Мін Сон Хин Мін Сон Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Бетіс
17:15
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук