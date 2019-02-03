Почеттіно порівняв Сона з Мессі

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно виділив рівень гри корейського хавбека Хин Мін Сона, який робить різницю для лондонського клубу в останніх матчах.

"Сон завжди дуже ретельно працює, прагне до прогресу і ніколи не здається. Кожен раз, коли він на полі, то викладається на всі 100% – працює він з м'ячем або ж без нього.

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У нього ніби є батарейки – він працює, працює, потім їхній заряд закінчується і він просить про відпочинок. Цей хлопець – чудовий приклад для всіх, і я дуже задоволений його грою.

Його пересування на полі можна порівняти з рухом Мессі. Справа не в відстані: можна пробігти 12 кілометрів за матч, але не зробити жодного прискорення, а можна рухатися менше, але набагато корисніше і активніше. Це саме те, що я маю на увазі", – цитує Почеттіно видання Goal.

В поточному сезоні АПЛ Сон провів 19 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 7-ма асистами.

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