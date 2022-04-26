Накануне во Франции прошли выборы президента, которые вновь выиграл Эммануэль Макрон. Недавно политик публично высказывался о будущем Мбаппе. Новой точкой соприкосновения для них неожиданно стали выборы.

Макрон побуждал Мбаппе перейти к самому принципиальному визави ПСЖ – попытка провалилась, но есть запасной вариант

Нападающий сборной Франции был одним из тех, за кого отдали свои голоса избиратели, сообщает Marca со ссылкой на Le Pariseien. Отмечается, что фамилию Мбаппе не просто вписывали в настоящие бланки, а на участки приносили поддельные, где графа для "нового кандидата" была напечатана.

Это произошло в населенном пункте Тальне с населением в 400 человек. В общей сложности Мбаппе получил десять голосов. "Мы увидели один бланк, потом два, три... Отлично сделано, они выглядели как настоящие бюллетени. Если Килиан Мбаппе хочет приехать и познакомиться с нашим городом, добро пожаловать", – прокомментировал ситуацию мэр Тальне Людовик Барбаросса.

Фанаты ПСЖ бойкотировали празднование чемпионства, покинув стадион – Неймар пристыдил болельщиков, звезды возмущены