Кіліан Мбаппе все ще не визначився зі своїм майбутнім. 23-річний француз, який може 30 червня стати вільним агентом, має на руках контракт від Реала, але продовжує зволікати з ухваленням рішення. ПСЖ пропонує Мбаппе шалені гроші, щоб зберегти гравця, повідомляє Фабріціо Романо.

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Натомість головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно впевнений, що нападник залишиться. Про це аргентинець заявив на прес-конференції перед матчем зі Страсбуром.

"На сьогоднішній день я на 100% залишаюся в клубі. Це ж саме стосується і Кіліана Мбаппе", – підкреслив Почеттіно, який тиждень тому вперше в кар'єрі виграв чемпіонський титул.