Почеттино претендует на тренерское кресло сразу двух топ-клубов Серии А

Экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино имеет шанс продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Ювентус и Интер рассматривают кандидатуру Почеттино на пост главного тренера своих клубов, сообщает The Telegraph.

Конте признался, при каких условиях готов покинуть Интер

Туринский клуб может уволить Маурицио Сарри, если Юве останется без трофея Серии А или Лиги чемпионов. Относительно Интера, то боссы миланцев имеют претезнии к Антонио Конте из-за его высказываний о трансферной политике клуба.

Напомним, осенью 2019-го руководство Тоттенхэма отправило Почеттино в отставку, а на его место назначили Жозе Моуринью.

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