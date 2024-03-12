Вингер сборной Украины вышел на поле во втором тайме, а уже через несколько минут записал в свой актив забитый гол. Это 6-й мяч Мудрика в сезоне 2023/24 во всех турнирах.

Гол Мудрика в видеообзоре матча АПЛ Челси – Ньюкасл – 3:2

"Мудрик забил хороший гол. Такое влияние на игру – это именно то, чего мы ожидаем от игрока, который выходит на замену. Ему сейчас надо конкурировать с разными футболистами на позиции, на которой он может играть и заслуживает играть. Будет ли играть Мудрик в стартовом составе? Это больше вопрос к нему, чем ко мне.

Иногда люди не хотят слушать, что мы строим новую команду. Но мы стараемся это объяснить. Конечно, что это сложно. Команда знала, что ей нужно делать, и мы продолжали верить.

Я не хочу снова объяснять ситуацию, но каких-то проблем не существует. Проблема в том, что команда должна быть более зрелой, более сплоченной. Против Ньюкасла линия защиты впервые сыграла в таком составе – Гюсто, Дисаси, Чалоба и Кукурелья. Они были хороши, да, но допустили несколько ошибок, потому что раньше не играли вместе.

Но это не оправдание. Это факт, это реальность. Самое главное – продолжать двигаться, потому что мы не собираемся сдаваться", – цитирует Почеттино официальный сайт Челси.

Интересно, что Мудрик уже во второй раз забил гол Ньюкаслу – ранее украинец огорчил "сорок" в Кубке лиги. Благодаря победе над командой Эдди Хау Челси набрал 39 очков и остался на 11-й позиции АПЛ.

Мудрик не відчуває гру: кілька порад проблемному українцеві Челсі, про які не просили