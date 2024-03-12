Вінгер збірної України вийшов на поле в другому таймі, а вже за кілька хвилин записав до свого активу забитий гол. Це 6-й м'яч Мудрика в сезоні 2023/24 у всіх турнірах.

Гол Мудрика у відеоогляді матчу АПЛ Челсі – Ньюкасл – 3:2

"Мудрик забив хороший гол. Такий вплив на гру – це саме те, чого ми очікуємо від гравця, який виходить на заміну. Йому зараз треба конкурувати з різними футболістами на позиції, на якій він може грати і заслуговує грати. Чи гратиме Мудрик у стартовому складі? Це більше питання до нього, ніж до мене.

Інколи люди не хочуть слухати, що ми будуємо нову команду. Але ми намагаємося це пояснити. Звичайно, що це складно. Команда знала, що їй потрібно робити, і ми продовжували вірити.

Я не хочу знову пояснювати ситуацію, але якихось проблем не існує. Проблема в тому, що команда повинна бути більш зрілою, згуртованішою. Проти Ньюкасла лінія захисту вперше зіграла в такому складі – Гюсто, Дісасі, Чалоба і Кукурелья. Вони були хороші, так, але припустилися кількох помилок, бо раніше не грали разом.

Але це не виправдання. Це факт, це реальність. Найголовніше – продовжувати рухатися, тому що ми не збираємося здаватися", – цитує Почеттіно офіційний сайт Челсі.

Цікаво, що Мудрик вже вдруге забив гол Ньюкаслу – раніше українець засмутив "сорок" у Кубку ліги. Завдяки перемозі над командою Едді Хау Челсі набрав 39 очок і залишився на 11-й позиції АПЛ.

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