Почеттино отреагировал на слухи о своем уходе из Тоттенхэма

Главный тренер "шпор" рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры.

"Такая ерунда могла появиться только в результате распространения слухов в социальных сетях, что создает большую проблему, которой не существует.

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Я никогда не уйду после дерби с Арсеналом. Я буду здесь и в понедельник, и во вторник. Вчера я встречался с Даниэлем Леви и Хесусом Пересом, мы пообедали вместе. Все хорошо. Мы все обсудили. Нам был нужен этот разговор, он был очень позитивным.

Самое главное – помогать команде на поле, и чтобы был прямой диалог. Надеюсь, что останусь здесь. Это, безусловно, хорошо для нас, хорошо для клуба.

В любом случае, все зависит от футболистов и от результатов, а последнее слово за Даниэлом", – приводит слова Почеттино Sky Sport.

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