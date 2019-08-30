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Почеттино отреагировал на слухи о своем уходе из Тоттенхэма

19:32 87 Читати українською
Почеттино отреагировал на слухи о своем уходе из Тоттенхэма
Маурисио Почеттино / Reuters

Главный тренер "шпор" рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры.

 

"Такая ерунда могла появиться только в результате распространения слухов в социальных сетях, что создает большую проблему, которой не существует.

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Я никогда не уйду после дерби с Арсеналом. Я буду здесь и в понедельник, и во вторник. Вчера я встречался с Даниэлем Леви и Хесусом Пересом, мы пообедали вместе. Все хорошо. Мы все обсудили. Нам был нужен этот разговор, он был очень позитивным.

Самое главное – помогать команде на поле, и чтобы был прямой диалог. Надеюсь, что останусь здесь. Это, безусловно, хорошо для нас, хорошо для клуба.

В любом случае, все зависит от футболистов и от результатов, а последнее слово за Даниэлом", – приводит слова Почеттино Sky Sport.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Арсенал - Тоттенхэм
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