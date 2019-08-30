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Почеттіно відреагував на чутки про свій відхід з Тоттенхема

19:32 222 Читать на русском
Почеттіно відреагував на чутки про свій відхід з Тоттенхема
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер "шпор" розповів про свої плани щодо продовження кар'єри.

 

"Така дурниця могла з'явитися тільки в результаті поширення чуток в соціальних мережах, що створює велику проблему, якої не існує.

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Я ніколи не піду після дербі з Арсеналом. Я буду тут і в понеділок, і у вівторок. Вчора я зустрічався з Даніелом Леві і Хесусом Пересом, ми пообідали разом. Все добре. Ми все обговорили. Нам була потрібна ця розмова, вона була дуже позитивною.

Найголовніше – допомагати команді на полі, і щоб був прямий діалог. Сподіваюся, що залишуся тут. Це, безумовно, добре для нас, добре для клубу.

У будь-якому випадку, все залежить від футболістів і від результатів, а останнє слово за Даніелом", – наводить слова Почеттіно Sky Sport.

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