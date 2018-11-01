Pochexit, или Самый большой страх игроков Тоттенхэма может стать реальностью из-за денег, стадиона и провала грандов

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино перерос уровень клуба и уже в скором времени может поехать покорять европейские топ-клубы. Манчестер Юнайтед и мадридский Реал уже в режиме ожидания.

Ведущие игроки Тоттенхэма обеспокоены тем, что в конце сезона 2018/19 у Маурисио Почеттино будет соблазн покинуть клуб, сообщает The Telegraph.

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Эти опасения относительно будущего специалиста в клубе будут только нарастать, если мрачные прогнозы относительно очередного переноса сроков переезда "шпор" на новый стадион подтвердятся.

Близкие к Почеттино источники утверждают, что аргентинец точно не покинет команду посреди сезона и все еще намерен тренировать ее на новом Уайт Харт Лейн. Но некоторые игроки предчувствуют, что Тоттенхэм ожидает битва, чтобы убедить Почеттино остаться, если летом его позовут Манчестер Юнайтед или мадридский Реал.

"Сливочные" сделали Сантьяго Солари временным наставником после увольнения Лопетеги и, вполне возможно, что он останется работать на Сантьяго Бернабеу до следующего лета, чтобы потом передать эстафету Почеттино.

Кроме этого, 46-летний аргентинец стал фаворитом на замещение Жозе Моуринью в Манчестер Юнайтед, если португалец покинет Олд Траффорд в конце своего третьего сезона работы с клубом.

Почеттино проигнорировал заинтересованность со стороны Челси, подписав новое 5-летнее соглашение с Тоттенхэмом летом, а Деле Алли накануне стал последним игроком, который подписал новый контракт с зарплатой более 100 тысяч фунтов в неделю.

Но в последние недели Почеттино не скрывает своего разочарования. Перед поражением в понедельник от Манчестер Сити он признался, что оказался в худшем периоде своего пребывания в Тоттенхэме из-за задержек с реконструкцией стадиона и невозможности подписать ни одного игрока во время летнего трансферного окна.

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Не сумев закончить стадион вовремя, к начальной дате открытия (15 сентября), Тоттенхэм переориентировался на переезд перед игрой с Бернли 15 декабря. Однако, председатель правления Даниэл Леви на прошлой неделе подтвердил, что стадион не будет готов к этой дате и "шпоры" будут заканчивать год игрой на Уэмбли, где почти 57 тысяч фанов (при вместимости 90 тысяч) наблюдали за поражением от Сити на разрушенном за день до важного поединка командами НФЛ газоне.

Это спровоцировало прогнозы, что игра с Манчестер Юнайтед 13 января может быть новым ориентиром, но строительные эксперты рассказали Telegraph Sport, что февраль является более вероятным периодом для переезда.

Тоттенхэм имеет проблемы с электричеством, которые нужно решить, а масштабы работ, умноженные на рождественско-новогодние каникулы, уменьшают шансы на завершение реконструкции до визита Юнайтед. В феврале у команды Почеттино два домашнии поединка: против Ньюкасла (2 февраля) и с Лестером неделей позже.

Почеттино дал понять, что ожидает возможности тратить много после переезда Тоттенхэма на новый стадион, но клуб на прошлой неделе обнародовал информацию о росте своего чистого долга до 637 млн ​​фунтов. Дополнительные 237 млн ​​были взяты в кредит, чтобы покрыть растущие расходы на стадион, который, очевидно, в конце концов будет стоить более 1 млрд, поэтому "шпоры" готовы профинансировать свой долг через выпуск облигаций.

Гари Невилл считает, что Почеттино начал готовить почву для своего будущего ухода. "Он блестящий тренер, но в известной степени он всегда стремился тренировать один из европейских суперклубов.

Среди них есть несколько таких, которые могут сменить наставника в ближайшие 12 месяцев и будут рассматривать его кандидатуру, в частности, а он об этом знает. Мне кажется, что он заложил фундамент своей отставки", – рассказал легендарный защитник МЮ в эфире Sky Sports.

(Возможно) решающая для сезона Тоттенхэма неделя началась с поражения от Сити, а продолжится битвой с Вест Хэмом в среду вечером в Кубке Лиги, поездкой в ​​Вулверхэмптон в субботу и жизненно важным матчем Лиги чемпионов с ПСВ в следующий вторник.

Полузащитник Гарри Винкс назвал такой график "шпор" нелепым, а Почеттино рассматривает вариант с изменением всего состава в поединке с ВХЮ. Кристиан Эриксен и Алли могут выйти в основе после появления лишь со скамейки запасных в матче против Сити.

Несмотря на страх перед будущим Почеттино и невероятно тяжелый график Алли оптимистично настроен относительно переспектив Тоттенхэма после подписания нового контракта. "Я наслаждаюсь временем в Тоттенхэме и с нетерпением хочу увидеть, что нас ожидает в будущем". Однако, все больше шансов на то, что пути Маурисио Почеттино и лондонских "шпор" уже вскоре разойдутся и будущее у них будет разным...

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