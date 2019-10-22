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Почеттино остроумно отреагировал на слухи о своем увольнении

10:58 105 Читати українською
Почеттино остроумно отреагировал на слухи о своем увольнении
Маурисио Почеттино / Фото ФК Тоттенхэм

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не слишком беспокоится о своем будущем в лондонском клубе.

"Мы играем не так хорошо, как можем. Конечно, нам нужно прибавлять. С другой стороны, в такие минуты всегда появляются различные слухи. Когда нет нужных результатов, ходят слухи, иногда они не соответствуют действительности.

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Я прекрасно понимаю, как все устроено в нашей индустрии. Мне 47 лет, у меня нет седых волос. Почему? Потому что я не переживаю и не придаю значения таким слухам. Я думаю только о том, как нам улучшить игру.

Если мы не исправим ситуацию, что будет дальше? В футболе в таких случаях ответ всегда один", – цитирует Почеттино Reuters.

После 9-ти туров АПЛ Тоттенхэм находится на 7-й строчке, имея в активе 12 очков.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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