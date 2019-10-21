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Зидан резко отреагировал на слухи о своей отставке с поста тренера Реала

21:51 111 Читати українською
Зидан резко отреагировал на слухи о своей отставке с поста тренера Реала
Зинедин Зидан / Фото ФК Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил свое будущее в кресле наставника мадридцев перед матчем ЛЧ против Галатасарая.

 

"Мы плохо начали в Лиге чемпионов, но завтра у нас будет шанс все изменить. Но что бы ни случилось завтра, впереди будет еще несколько матчей. Что касается критики и разговоров о смене тренера, то это никогда не прекратится.

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Я был в Реале 18 лет. То же самое происходило, когда я выходил на поле в статусе игрока. Конечно, слухи беспокоят меня. Мы хотим начать набирать по три очка.

Вопросами о моем пребывании в команде пусть задаются другие. Я хочу остаться здесь навсегда. Мы – Реал, и мы не можем даже на минуту позволить себе, чтобы у нас что-то шло не так", – цитирует Зидана AS.

После 2-х туров группового этапа ЛЧ Реал набрал лишь одно очко. Выездной матч королевского клуба против Галатасарая состоится 22 октября, начало в 22:00.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Галатасарай - Реал Мадрид
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