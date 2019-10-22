Почеттіно дотепно відреагував на чутки про своє звільнення

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не надто переймається за своє майбутнє в лондонському клубі.

"Ми граємо не так добре, як можемо. Звичайно, нам потрібно додавати. З іншого боку, в такі хвилини завжди з'являються різні чутки. Коли немає потрібних результатів, ходять чутки, іноді вони не відповідають дійсності.

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Я прекрасно розумію, як все влаштовано в нашій індустрії. Мені 47 років, у мене немає сивого волосся. Чому? Тому що я не переживаю і не надаю значення таким чуткам. Я думаю лише про те, як нам покращити гру.

Якщо ми не виправимо ситуацію, що буде далі? У футболі в таких випадках відповідь завжди одна", – цитує Почеттіно Reuters.

Після 9-ти турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 7-й сходинці, маючи в активі 12 очок.

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