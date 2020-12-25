Вероятный будущий наставник ПСЖ Почеттино уже готовится к усилению команды в случае своего прихода.

Почеттино после своего вступления в должность наставника ПСЖ хочет усилить команду Пауло Дибалой, информирует Calciomercato.

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Одним из козырей парижан может стать то, что аргентинец до сих пор не продлил контракт с Ювентусом, ведь стороны не могут договориться по зарплате.

К слову, ковыляла провел 13 матчей в текущем сезоне в составе Ювентуса, записав в свой актив 2 гола.

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