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Почеттино – один из основных кандидатов на замену Лопетеги в Реале

12:35 153 Читати українською
Почеттино – один из основных кандидатов на замену Лопетеги в Реале
Маурисио Почеттино / Фото AP

Реал вернулся к рассмотрению кандидатуры наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино на пост главного тренера мадридцев.

Маурисио Почеттино может занять вакантное место главного тренера Реала, сообщает The Sun.

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По информации издания, представители Реала уже встретились с людьми близкими к Почеттино, и остались довольны результатами переговоров.

Напомним, в июне после отставки Зинедина Зидана именно Почеттино называли основным кандидатом на пост наставника Реала.

На данный момент временно исполняющим обязанности тренера "королевского клуба" является Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Сантьяго Солари Сантьяго Солари Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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