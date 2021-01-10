ПСЖ, похоже, имеет грандиозные трансферные планы, а потому Поль Погба может перебраться в Лигу 1 уже летом.

Новоиспеченный наставник ПСЖ Маурисио Почеттино является большим поклонником Погба. Аргентинский специалист рассматривает француза приоритетным трансфером на лето 2021-го, утверждает Daily Star.

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Тренеру ПСЖ будет непросто воплотить свое желание в реальность, ведь главным претендентом на 27-летнего хавбека называют Реал. Клубы поборятся за игрока летом. Ранее агент звездного полузащитника Мино Райола заявил, что больше не видит Погба на Олд Траффорд.

К слову, текущая сделка Поля с МЮ рассчитана до лета 2022-го, а портал Transfermarkt оценивает его в 65 млн евро.

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