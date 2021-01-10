ПСЖ, схоже, має грандіозні трансферні плани, а тому Поль Погба може перебратись у Лігу 1 вже влітку.

Новоспечений наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно є великим прихильником Погба. Аргентинський фахівець розглядає француза пріоритетним трансфером на літо 2021-го, стверджує Daily Star.

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Тренеру ПСЖ буде непросто втілити своє бажання в реальність, адже головним претендентом на 27-річного хавбека називають Реал. Клуби поборяться за гравця влітку. Раніше агент зіркового півзахисника Міно Райола заявив, що більше не бачить Погба на Олд Траффорд.

До слова, поточна угода Поля з МЮ розрахована до літа 2022-го, а портал Transfermarkt оцінює його в 65 млн євро.

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