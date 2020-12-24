Чемпионы Испании включаются в борьбу за хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, который стремится сменить клуб летом 2021-го.

27-летний француз остается одним из трансферных приоритетов мадридского гранда, информирует Defensa Central. Зинедин Зидан, который всегда был большим поклонником таланта Погба, на этот раз заручился поддержкой Флорентино Переса. Правда, президент Реала рассматривает только возможность обмена.

Мадрид якобы собирается включить в соглашение Мариано Диаса, Альваро Одриосолу, Иско, Йовича и Себальоса, выступающего за Арсенал на правах аренды. Зидан не рассчитывает на этих игроков.

МЮ хотел бы получить 50-60 миллионов евро, но возможность хорошего бартера также не исключается. Напомним, что агент звездного полузащитника – Мино Райола – больше не видит Погба на Олд Траффорд. Однако с трансфером в Мадрид придется подождать до лета. "Бланкос" нужно разгрузить зарплатную ведомость.

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