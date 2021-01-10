Чемпионат Франции 2020/21, 19-й тур

Бордо – Лорьян – 2:1

Дижон – Марсель – 0:0

Ланс – Страсбур – 0:1

Метц – Ницца – 1:1

Монако – Анже – 3:0

Голы: Марипан, 40, Фолланд, 72, Йоветич, 81

Монпелье – Нант – 1:1

Ним – Лилль – 0:1

Гол: Йилмаз, 29

ПСЖ – Брест – 3:0

Голы: Кин, 16, Икарди, 81, Сарабия, 83

Реймс – Сент-Этьен – 3:1

Ренн – Лион – 2:2

Голы: Гренье, 20, Бурижо, 55 – Депай, 79, Денайер, 83

ПСЖ впервые победил после прихода Маурисио Почеттино. Жертвой парижан стал Брест, а счет был открыт на 16 минуте. Автором гола стал Мойзе Кин. В начале второй половины парижане сделали ключевые замены, которые помогли добить соперника. Икарди с передачи Мбаппе удвоил преимущество, а через 2 минуты ассистировал Сарабии. Впрочем, это не помогло Парижу подняться на первое место из-за победу Лиона.

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Олимпик Лион едва не упустил свое лидерство в чемпионате. До 79 минуты "олимпийцы" горели со счетом 2:0 после забитых мячей Гренье и Бурижо. Один мяч лионцев отменили из-за игру рукой Денайера, однако Депай, а затем тот же Денайер двумя голами за 4 минуты перевернули игру и оставили Лион первым.

Марсель не сумел обыграть одного из аутсайдеров первенства Дижон, расписав безголевую ничью. А Монако разбил Анже и поднялся в зону еврокубков, отличались Марипан, Фолланд и Йоветич. Лилль удержался на третьей строчке, минимально одолев Ним благодаря голу Йилмаза еще в первом тайме.

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