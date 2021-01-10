Відбулись матчі 19-го туру чемпіонату Франції, серед яких вирізняється перша перемога ПСЖ під керівництвом Маурісіо Почеттіно. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2020/21, 19-й тур

Бордо – Лор'ян – 2:1

Діжон – Марсель – 0:0

Ланс – Страсбур – 0:1

Метц – Ніцца – 1:1

Монако – Анже – 3:0

Голи: Маріпан, 40, Фолланд, 72, Йоветіч, 81

Монпельє – Нант – 1:1

Нім – Лілль – 0:1

Гол: Їлмаз, 29

ПСЖ – Брест – 3:0

Голи: Кін, 16, Ікарді, 81, Сарабія, 83

Реймс – Сент-Етьєн – 3:1

Ренн – Ліон – 2:2

Голи: Греньє, 20, Буріжо, 55 – Депай, 79, Денайєр, 83

ПСЖ вперше переміг після приходу Маурісіо Почеттіно. Жертвою парижан став Брест, а рахунок було відкрито на 16 хвилині. Автором гола став Мойзе Кін. На початку другої половини парижани зробили ключові заміни, які допомогли добити суперника. Ікарді з передачі Мбаппе подвоїв перевагу, а за 2 хвилини асистував Сарабії. Втім, це не допомогло Парижу піднятись на перше місце через перемогу Ліона.

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Олімпік Ліон ледь не втратив своє лідерство у чемпіонаті. Аж до 79 хвилини "олімпійці" горіли із рахунком 2:0 після забитих м'ячів Греньє та Буріжо. Один м'яч ліонців скасували через гру рукою Денайєра, однак Депай, а потім той таки Денайєр двома голами за 4 хвилини перевернули гру та залишили Ліон першим.

Марсель не зумів обіграти одного з аутсайдерів першості Діжон, розписавши безгольову нічию. А Монако розбив Анже та піднявся у зону єврокубків, відзначались Маріпан, Фолланд та Йоветіч. Лілль втримався на третій сходинці, мінімально здолавши Нім завдяки голу Їлмаза ще у першому таймі.

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