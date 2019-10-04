Почеттино четко ответил относительно своих планов на будущее

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о своих планах по дальнейшей карьеры.

"Поражение от Баварии – момент, когда мы должны оставаться единым целым. Я принимаю разные мнения. Такие моменты случаются не только в Тоттенхэме.

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Это нормально, что игра дала повод для мыслей и разговоров. Но единственное, что случилось в конце – мы проиграли поединок. Я не сомневаюсь, что мы останемся вместе и снова станем успешными.

За 5,5 лет моего пребывания в Тоттенхэме каждую пресс-конференцию мы обсуждаем мое будущее. Что касается нового контракта, мы до сих пор это обсуждаем с руководством. Надеюсь, что останусь здесь еще на 5 лет", – сказал Почеттино Sky Sports.

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