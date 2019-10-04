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Почеттіно чітко відповів щодо своїх планів на майбутнє

22:37 235 Читать на русском
Почеттіно чітко відповів щодо своїх планів на майбутнє
Маурісіо Почеттіно / ФК Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про свої плани щодо подальшої кар'єри.

"Поразка від Баварії – момент, коли ми повинні залишатись єдиним цілим. Я приймаю різні думки. Такі моменти трапляються не лише в Тоттенхемі.

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Це нормально, що гра дала привід для думок та розмов. Але єдине, що трапилось у кінці – ми програли поєдинок. Я не маю жодних сумнівів, що ми залишимось разом і знову станемо успішними.

За 5,5 років мого перебування в Тоттенхемі кожну прес-конференцію ми обговорюємо моє майбутнє. Що стосується нового контракту, ми досі це обговорюємо з керівництвом. Сподіваюсь, що залишусь тут ще на 5 років", – сказав Почеттіно Sky Sports.

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