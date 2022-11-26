"Почему бы вам не спросить других тренеров о специфике местной политики и культуры? Почему бы вам не спросить Саутгейта: "Что вы думаете об Англии и Соединенных Штатах, войска которых недавно покинули Афганистан, и как этот уход отразился на правах местных женщин?"

Экс-тренер Реала продался Ирану – на вопрос об убийствах начал требовать деньги и сорвал пресс-конференцию

Удивительно, что вы не задаете эти вопросы другим тренерам и игрокам. Пусть игроки играют в футбол, как и другие команды, игроки не враги болельщикам", – сказал Кейруш, покидая зал после пресс-конференции.

Напомним, в Иране с сентября продолжаются протесты после убийства полицией морали Махсы Амини. Перед матчем 1-го тура против Англии (2:6) иранские футболисты отказались исполнять государственный гимн – это привело к цензуре телетрансляции игры в Иране.

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