Бывший тренер Реала и Манчестер Юнайтед в общей сложности почти 10 лет тренирует Иран. Его сборная сыграет на ЧМ-2022, несмотря на многочисленные призывы дисквалифицировать команду из-за нарушений прав человека и снабжения правительством страны дронов для России.

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Во время пресс-конференции Кейруша спросили о том, как он себя чувствует, работая на страну, в которой убивают женщин за неправильное ношение хиджаба. (Речь идет о 22-летней Масхи Амини, которую замордовали иранские правоохранители). В ответ португальский специалист начал нести чепуху о деньгах и досрочно завершил общение с прессой.

"На какой канал вы работаете? Sky? Сколько вы платите мне за ответ на этот вопрос? Вы частная компания, сколько вы заплатите мне? Поговори со своим боссом (обращается к журналисту – прим.), и по окончании чемпионата мира я смогу дать тебе ответ, если ты сделаешь мне хорошее предложение. Не кладите мне в рот слова, которых я не говорил. Я спрашиваю у вашей компании, сколько вы мне платите за ответ? Хорошо, спасибо. Думаю, тебе следует начать думать и о том, что произошло с иммигрантами в Англии. Иди и подумай об этом", – сказал Кейруш и покинул зал для пресс-конференций.

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Напомним, что на ЧМ-2022 Иран попал в максимально недружественную компанию. Свой турнирный путь в Катаре подопечные Карлуша Кейруша начнут матчем против Англии 23 ноября. Также их соперниками станут сборные США и Уэльса.