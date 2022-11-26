"Чому б вам не запитати інших тренерів щодо специфіки місцевої політики та культури? Чому б вам не запитати Саутгейта: "Що ви думаєте про Англію та Сполучені Штати, війська яких нещодавно покинули Афганістан, і як цей відхід відбився на правах місцевих жінок?"

Екс-тренер Реала продався Ірану – на запитання про вбивства почав вимагати гроші й зірвав прес-конференцію

Дивно, що ви не ставите ці питання іншим тренерам та гравцям. Нехай гравці грають у футбол, як і інші команди, гравці не вороги вболівальникам", – сказав Кейруш покидаючи зал після прес-конфренції.

Нагадаємо, в Ірані від вересня тривають протести після вбивства поліцією моралі Махси Аміні. Перед матчем 1-го туру проти Англії (2:6) іранські футболісти відмовилися виконувати державний гімн – це призвело до цензурування телетрансляції гри в Ірані.

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