"Персидские леопарды" не побоялись возможных будущих санкций и выразили свое отношение к ситуации в родной стране.

Во втором матче чемпионата мира, который накануне стартовал в Катаре, встречались сборные Ирана и Англии. Перед началом поединка традиционно прозвучали гимны двух стран.

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Иранские футболисты демонстративно отказались исполнять славень своей страны, протестуя таким образом против преступной политики режима. Такой жест вызвал одобрение и громкие аплодисменты от болельщиков обеих команд. Сам гимн Ирана трибуны освистали.

Напомним, в стране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини, которую забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба. К слову, Иран является пособником России в войне против Украины – он поставляет оккупантам дроны и ракеты.

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