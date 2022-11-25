На старте ЧМ-2022 Уэльс вырвал ничью из США благодаря спасительному голу Бэйла. Зато Иран опозорился в матче с Англией, пропустив 6 мячей. Более того, Кейруш потерял основного вратаря на весь турнир после рокового столкновения с партнером. Британцы завладели инициативой и могли открывать счет на 11-й минуте. Мур после подачи Робертса пробил прямо в резервиста Хоссейни.

Уэльс – Иран: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Уэльс чаще атаковал правым флангом, а соперник пытался отвечать на контратаках, и это почти сработало. Голизадех, обстукавшись с Азмуном, закатил в пустые ворота. Тем не менее, VAR справедливо зафиксировал офсайд по линии мяча.

"Драконы" контролировали мяч более 60% игрового времени, иранцы опасного огрызались. В переходной фазе команда Пейджа оставляла немало свободного пространства. Бэйл и Рэмзи не успевали возвращаться, но Ирану не хватило класса, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Уэльс активизировался уже перед перерывом. Бейл вывел Мура на ударную позицию, но после рикошета мяч пролетел над поперечиной. Один из самых скучных таймов ЧМ-2022 завершился нулями и абсолютным равенством по ударам (4-4 и 2-2 в плоскость).

В дебюте второй половины Уэльсу невероятно повезло. Азмун, мастерски избежав офсайда, сбежал на свидание с кипером и пробил в штангу. Атака продолжилась – мяч попал у Голизадеху, а тот с правого угла штрафной эффектно закрутил в каркас. Азмун сразу пытался добить головой, но Хеннеси выручил свою команду. Фантастика! Один из самых ярких моментов этого турнира.

Уэльс заметно подсел. Пейдж мгновенно отреагировал двойной заменой. На поле появились Дэниел Джеймс и Бреннан Джонсон. Однако атаковать продолжали иранцы. Очередной перспективный выпад команды Кейруш завершился заблокированным ударом. По состоянию на 70 минуту Иран нанес 6 ударов по воротам Хеннеси, Бейло и Ко – только один неточный.

Хеннеси вертелся, как белка в колесе. Кипер сборной Уэльса перевел дальний выстрел Эзатолахи на угловой, а затем вовремя сыграл на выходе. Британцев прижали к собственным воротам, а о каком-то обдуманном ответе долгое время даже речь не шла. "Драконы" проснулись на 84-й минуте, когда Дэвис мощно пробил над перекладиной.

После этого Уэльс остался в меньшинстве. Тареми вырвался на свободное пространство, Хеннеси вышел далеко из ворот и грубо сфолил в стиле кунг-фу. Рефери сначала достал желтую, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение – красная. В конце концов агрессивное "фаталити" кипера можно было трактовать как и фол последней надежды.

Wales keeper Wayne Hennessey picks up the first red card of the 2022 World Cup pic.twitter.com/1ihlOzD5zF — ESPN FC (@ESPNFC) November 25, 2022

Иран все же вырвал победу на восьмой компенсированной минуте! Ампаду оказался первым на отскоке и безупречно попал под штангу. А на 90+12 Резаэян технически завершил выход иранцев 4 против 2. Безумие последних минут покинуло Уэльс на дне таблицы (1 очко). Иран сразу поднялся на второе место.