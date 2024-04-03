Динамо и Шахтер одержали разгромные победы с мощными камбэками звезд. Эти выступления мог затмить лишь герой Черноморца, который оформил первый хет-трик в нынешнем чемпионате. Продолжаются катастрофы Полесья и Металлиста 1925 под руководством Виктора Скрипника.

Продажей Лунина займется легендарный агент Моуринью, сомнения Анчелотти лишили украинца награды

В соседней Польше развивалась своя сага с украинским следом. Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич оказался на грани увольнения из Заглембе Сосновец. К плачевным результатам добавились драка с ультрас, разборки с журналистами и странные заявления по тактической подготовке команды. Все это и даже больше разобрал Футбол 24 в новом выпуске на YouTube-канале.