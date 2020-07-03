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"Почему чемпион мира выходит на поле лишь в конце матча?" – Ривалдо имеет претензии к тренеру Барселоны

3 июля 16:26 - Читати українською
"Почему чемпион мира выходит на поле лишь в конце матча?" – Ривалдо имеет претензии к тренеру Барселоны
Антуан Гризманн / Фото ФК Барселона

Легенда Барселоны Ривалдо обеспокоен событиями в лагере каталонцев после ничьей с Атлетико (2:2).

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

"Я не понимаю, почему чемпион мира в составе сборной Франции, игрок, который был звездой Атлетико много лет, и многомиллионный трансфер для Барселоны выходит только на последних минутах такой важной игры.

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Это показывает, что в команде не все хорошо. Если Гризманн не участвует в таких важных матчах, возможно, он не в лучшей форме или, возможно, это был плохой трансфер.

Нынешняя ситуация в Барселоне немного беспокоит. Все может закончиться тем, что они не станут чемпионами", – написал Ривалдо для Betfair.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 32 матча, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами. Напомним, летом 2019-го Барса заплатила Атлетико за Антуана 120 млн евро.

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Барселона Барселона Испания Антуан Антуан Гризманн Трансферы Барселоны Ривалдо Барселона - Атлетико
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