"Чому чемпіон світу виходить на поле лише наприкінці матчу?" – Рівалдо має претензії до тренера Барселони

Легенда Барселони Рівалдо занепокоєний подіями у таборі каталонців після нічиєї з Атлетіко (2:2).

"Я не розумію, чому чемпіон світу у складі збірної Франції, гравець, який був зіркою Атлетіко багато років, і багатомільйонний трансфер для Барселони виходить тільки на останніх хвилинах такої важливої ​​гри.

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Це показує, що в команді не все добре. Якщо Грізманн не бере участі у таких важливих матчах, можливо, він не в кращій формі або, можливо, це був поганий трансфер.

Нинішня ситуація в Барселоні трохи турбує. Все може закінчитися тим, що вони не стануть чемпіонами", – написав Рівалдо для Betfair.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 32 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами. Нагадаємо, влітку 2019-го Барса заплатила Атлетіко за Антуана 120 млн євро.

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