toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

"Чому чемпіон світу виходить на поле лише наприкінці матчу?" – Рівалдо має претензії до тренера Барселони

3 липня 16:25 - Читать на русском
"Чому чемпіон світу виходить на поле лише наприкінці матчу?" – Рівалдо має претензії до тренера Барселони
Антуан Грізманн / Фото ФК Барселона

Легенда Барселони Рівалдо занепокоєний подіями у таборі каталонців після нічиєї з Атлетіко (2:2).

12’ Дієго Коста
50’ Ліонель Мессі
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньїгес 62’
12’ Дієго Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Ліонель Мессі
62’ Сауль Ньїгес

"Я не розумію, чому чемпіон світу у складі збірної Франції, гравець, який був зіркою Атлетіко багато років, і багатомільйонний трансфер для Барселони виходить тільки на останніх хвилинах такої важливої ​​гри.

"Ви – просто пасажир": батько Грізманна публічно принизив Сетьєна

Це показує, що в команді не все добре. Якщо Грізманн не бере участі у таких важливих матчах, можливо, він не в кращій формі або, можливо, це був поганий трансфер.

Нинішня ситуація в Барселоні трохи турбує. Все може закінчитися тим, що вони не стануть чемпіонами", – написав Рівалдо для Betfair.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 32 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами. Нагадаємо, влітку 2019-го Барса заплатила Атлетіко за Антуана 120 млн євро.

Барселона розписала нічию з Атлетіко: вирок для Сетьєна, надія на Пуча, рекордний гол і слабкий матч у виконанні Мессі

blog_ava
Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ
3 липня
7862
Теги
Іспанія Барселона Барселона Антуан Антуан Грізманн Трансфери Барселони Рівалдо Барселона - Атлетіко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
    Італія — 3 лип1622 Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
17
год
:
52
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук