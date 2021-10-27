Полузащитник Александрии Игорь Кирюханцев поделился эмоциями от победы над Металлистом 1925 года в рамках Кубка Украины.

"Сразу знал, что тренер дал установку, что будем играть по тайму, чтобы равноценно получить нагрузку. У нас хороший коллектив, настраиваемся на каждую игру, как на последнюю – это одна из ключевых.

Металлист 1925 – Александрия – 2:5 – видео голов и обзор матча

Понятно, что хочется дойти как можно дальше, почему бы не сыграть даже в финале? Только высокие цели ставим перед собой", – отметил Кирюханцев в комментарии Футбол News.

Напомним, Александрия разгромила Металлист 1925 (5:2) и вышла в 1/4 финала Кубка Украины.

Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Металлист 1925 – "желто-черные" забили 5 голов