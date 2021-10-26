Александрия уверенно одолела Металлист 1925 в 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ударный дуэт Спинелли-Мустафаев обеспечил гостям комфортное преимущество еще до перерыва. Аргентинец дважды ассистировал 20-летнему форварду, оформлявшему свои первые голы за Александрию.

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Копина довел счет до разгромного, вырвавшись на рандеву с кипером от центра поля. Металлист 1925 года сумел ответить 2 голами, но столько же еще пропустил. 2:5 – феерическое открытие 1/8 финала Кубка.