Металлист 1925 – Александрия – 2:5 – видео голов и обзор матча
22:28 - Читати українською
Александрия уверенно одолела Металлист 1925 в 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.
63’ Дмитрий Крыськив
85’ Андрей Ременюк
Эмиль Мустафаев 24’
Эмиль Мустафаев 28’
Юрий Копына 53’
Игорь Кирюханцев 70’
Денис Устименко 90+1’
24’ Эмиль Мустафаев
28’ Эмиль Мустафаев
53’ Юрий Копына
63’ Дмитрий Крыськив
70’ Игорь Кирюханцев
85’ Андрей Ременюк
90+1’ Денис Устименко
Ударный дуэт Спинелли-Мустафаев обеспечил гостям комфортное преимущество еще до перерыва. Аргентинец дважды ассистировал 20-летнему форварду, оформлявшему свои первые голы за Александрию.
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Копина довел счет до разгромного, вырвавшись на рандеву с кипером от центра поля. Металлист 1925 года сумел ответить 2 голами, но столько же еще пропустил. 2:5 – феерическое открытие 1/8 финала Кубка.
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