"Відразу знав, що тренер дав установку, що гратимемо по тайму, щоб рівноцінно отримати навантаження. У нас хороший колектив, налаштовуємось на кожну гру, як на останню – це одне з ключових.

Металіст 1925 – Олександрія – 2:5 – відео голів та огляд матчу

Зрозуміло, що хочеться дійти якнайдалі, чому б не зіграти навіть у фіналі? Лише високі цілі ставимо перед собою", – зазначив Кирюханцев у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Олександрія розгромила Металіст 1925 (5:2) та вийшла до 1/4 фіналу Кубка України.

Олександрія вийшла у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Металіст 1925 – "жовто-чорні" забили 5 голів