"Чому б не зіграти навіть у фіналі?": гравець Олександрії вірить в успіх команди в Кубку України
12:47 - Читать на русском
Півзахисник Олександрії Ігор Кирюханцев поділився емоціями від перемоги над Металістом 1925 у рамках Кубка України.
63’ Дмитро Криськів
85’ Андрій Ременюк
Еміль Мустафаєв 24’
Еміль Мустафаєв 28’
Юрій Копина 53’
Ігор Кирюханцев 70’
Денис Устименко 90+1’
24’ Еміль Мустафаєв
28’ Еміль Мустафаєв
53’ Юрій Копина
63’ Дмитро Криськів
70’ Ігор Кирюханцев
85’ Андрій Ременюк
90+1’ Денис Устименко
"Відразу знав, що тренер дав установку, що гратимемо по тайму, щоб рівноцінно отримати навантаження. У нас хороший колектив, налаштовуємось на кожну гру, як на останню – це одне з ключових.
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Зрозуміло, що хочеться дійти якнайдалі, чому б не зіграти навіть у фіналі? Лише високі цілі ставимо перед собою", – зазначив Кирюханцев у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, Олександрія розгромила Металіст 1925 (5:2) та вийшла до 1/4 фіналу Кубка України.
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