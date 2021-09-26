Победный дубль Яремчука в видеообзоре матча Гимараеш – Бенфика – 1:3
00:42 - Читати українською
Роман Яремчук стал главным героем победы Бенфики над Гимараэшем. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Украинец оформил дубль еще до перерыва. Форвард Бенфики дважды выходил один на один с голкипером соперника и реализовывал свои моменты.
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На 66-й минуте Яремчука заменили. После этого команды обменялись голами, что глобально на результат не повлияло. 3:1 – Бенфика провела удачную репетицию перед битвой с Барселоной в Лиге чемпионов.
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