Роман Яремчук стал главным героем победы Бенфики над Гимараэшем. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Украинец оформил дубль еще до перерыва. Форвард Бенфики дважды выходил один на один с голкипером соперника и реализовывал свои моменты.

Яремчук запугивает Барселону перед Лигой чемпионов – дубль украинца продлил идеальную серию Бенфики в чемпионате

На 66-й минуте Яремчука заменили. После этого команды обменялись голами, что глобально на результат не повлияло. 3:1 – Бенфика провела удачную репетицию перед битвой с Барселоной в Лиге чемпионов.