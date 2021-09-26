Роман Яремчук став головним героєм перемоги Бенфіки над Гімараєшем. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Українець оформив дубль ще до перерви. Форвард Бенфіки двічі виходив віч-на-віч з голкіпером суперника і реалізовував свої моменти.

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На 66-й хвилині Яремчука замінили. Після цього команди обмінялися голами, що глобально на результат не вплинуло. 3:1 – Бенфіка провела вдалу репетицію перед битвою з Барселоною в Лізі чемпіонів.