Яремчук вышел в стартовом составе Бенфики на матч 7-го тура чемпионата Португалии против Гимараеша и еще в первом тайме отблагодарил тренера за доверие. Роман открыл счет на 30 минуте – прошла передача Вертонгена на ход, а украинец изысканно перебросил голкипера.

Малиновский забил свой первый гол в сезоне – видео роскошной пушки украинца

А ближе к перерыву Роман оформил дубль. На этот раз нападающий выскочил один на один с голкипером, не смог пробить из-за подката защитника, но мяч удачно отскочил для Яремчука – тот со второй попытки оформил дубль.