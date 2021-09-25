Яремчук залякує Барселону перед Лігою чемпіонів – українець оформив дубль ще до перерви
20:50 - Читать на русском
Форвард Бенфіки Роман Яремчук продовжує забивати у складі лісабонського клубу.
Яремчук вийшов у стартовому складі Бенфіки на матч 7-го туру чемпіонату Португалії проти Гімараєша та ще в першому таймі віддячив тренеру за довіру. Роман відкрив рахунок на 30 хвилині – пройшла передача Вертонгена на хід, а українець вишукано перекинув голкіпера.
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А ближче до перерви Роман оформив дубль. Цього разу нападник вискочив віч-на-віч з голкіпером, не зміг пробити через підкат захисника, але м'яч вдало відскочив для Яремчука – той з другої спроби оформив дубль.
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