Яремчук вийшов у стартовому складі Бенфіки на матч 7-го туру чемпіонату Португалії проти Гімараєша та ще в першому таймі віддячив тренеру за довіру. Роман відкрив рахунок на 30 хвилині – пройшла передача Вертонгена на хід, а українець вишукано перекинув голкіпера.

Маліновський забив свій перший гол у сезоні – відео розкішної гармати українця

А ближче до перерви Роман оформив дубль. Цього разу нападник вискочив віч-на-віч з голкіпером, не зміг пробити через підкат захисника, але м'яч вдало відскочив для Яремчука – той з другої спроби оформив дубль.