Інгулець поступився Колосу в матчі 21 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд гри на "Футбол 24".

Колос мав відчутну перевагу і досягнув свого на 41-й хвилині. Мякушко подав кутовий, а Лисенко підрізав на дальню стійку, де вже чатував Мілько. Усі троє свого часу не змогли закріпитися в Динамо, але приносять чималу користь Колосу.

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Цей гол виявився єдиним до фінального свистка. Ледь не найкращий шанс врятувати Інгулець мав Паламарчук. Кіпер петровців на останніх хвилинах прибіг під стандарт і отримав шанс пробити, але м'яч просвистів повз дев'ятку – 0:1.