Португалец перебрался из Айнтрахта Ф в Сельту, сообщает официальный сайт галисийского клуба. Новичок получил контракт на 3 года и футболку с номером 9.

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Пасиенсия последние 4 года выступал в Германии за Шальке и Айнтрахт. В прошлом сезоне вместе с "орлами" выиграл Лигу Европы, но был далеко не ключевым игроком. Форвард провел на поле 604 минуты и успел оформить 5 голов.

Добавим, что новый клуб Пасиенсии занял 11 место Примеры и о еврокубках может только мечтать.

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