Победитель Лиги Европы присоединился к середняку Примеры
Нападающий Гонсало Пасиенсия пожертвовал возможностью играть в Лиге чемпионов ради большей игровой практики.
Португалец перебрался из Айнтрахта Ф в Сельту, сообщает официальный сайт галисийского клуба. Новичок получил контракт на 3 года и футболку с номером 9.
Хавбек Барселоны в 23 года переехал в МЛС – особый статус наравне с экс-звездами МЮ и Шахтера
Пасиенсия последние 4 года выступал в Германии за Шальке и Айнтрахт. В прошлом сезоне вместе с "орлами" выиграл Лигу Европы, но был далеко не ключевым игроком. Форвард провел на поле 604 минуты и успел оформить 5 голов.
Добавим, что новый клуб Пасиенсии занял 11 место Примеры и о еврокубках может только мечтать.
Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі