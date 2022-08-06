Португалець перебрався з Айнтрахта Ф до Сельти, інформує офіційний сайт галісійського клубу. Новачок отримав контракт на 3 роки і футболку з номером 9.

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Пасієнсія останні 4 роки виступав у Німеччині за Шальке та Айнтрахт. У минулому сезоні разом з "орлами" виграв Лігу Європи, але був далеко не ключовим гравцем. Форвард провів на полі 604 хвилини і встиг оформити 5 голів.

Додамо, що новий клуб Пасієнсії посів 11 сходинку Прімери і про єврокубки може лише мріяти.

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