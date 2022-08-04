Каталонцы на своем официальном сайте объявили о переходе хавбека в Лос-Анджелес Гэлакси. Личный контракт рассчитан на 3,5 года.

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Сейчас Барселона не получит никакой компенсации, но прописала право обратного выкупа и 50% дохода от последующей продажи Рики. Правила МЛС предусматривают в одном клубе только 3 "игроков-франшиз", которым разрешены повышенные зарплаты. Пуч в этом статусе дополнил двух других звезд Гэлакси – Чичарито и Дугласа Косту. Вероятно, это подтолкнуло испанца переехать в США, хотя ему скоро исполнится всего 23.

Пуч оказался в системе Барсы 8 лет назад. Полузащитника считали одним из лучших выпускников Ла-Масии последнего периода, но в первой команде он серьезно не закрепился – 2 гола и 3 ассиста в 52 матчах.

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